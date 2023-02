Birra Pan, la birra al sapore di pane di Altamura E’ stato premiato ieri pomeriggio, 14 febbraio presso la sala consiliare del Comune di Bari, il vincitore del concorso nazionale “Best Italian BEER” per la valorizzazione del territorio della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia.

Un premio ambitissimo, che mette in risalto le migliori birre artigianali della Puglia. E’ stato premiato il Birrificio Bari per i 5 luppoli d’oro e 1 luppolo d’argento conseguiti al Best Italia BEER 2022.

In particolare è stata riconosciuta al birrificio, la valorizzazione del territorio pugliese con la Birra Pan con il Pane di Altamura DOP.

Birra Pan, la birra al sapore di pane di Altamura

Birra Pan è una birra artigianale, fortemente caratterizzata dalla crosta di pane, non microfiltrata, non pastorizzata e prodotta in un birrificio indipendente del territorio che va a sostituire una percentuale di malto d’orzo con il pane avanzato, con un doppio vantaggio etico e ambientale: il recupero di cibo che andrebbe sprecato, chiaramente, e la riduzione di consumo dell’ingrediente malto, il più presente dopo l’acqua nella birra.

Premiate le birre Meridionale e Bellafré con gli agrumi del Gargano IGP e Presidio SlowFood, la Birra San Nicola Arabica con una selezione di caffè 100% arabica della Saicaf.

Alla consegna del riconoscimento erano presenti Paola Sorrentino del Birrificio Bari, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore comunale alle attività produttive Carla Palone, il consigliere comunale con delega alla Cultura ed al marketing territoriale Giuseppe Cascella, Michele Ricucci dell’azienda agricola Ricucci di Rodi Garganico, Leonardo Lorusso della torrefazione barese Saicaf, Gino Picerno della Bisco’ di Altamura che ha omaggiato il sindaco Decaro con il libro: “La storia del pane di Altamura”, Giuseppe Riccardi di CNA Puglia, Antonella Gernone responsabile CNA area metropolitana Bari, Mimmo Loiacono delegato CNA area bevande regione Puglia.

Ha portato i saluti della Regione Puglia il consigliere regionale e presidente dalla commissione Agricoltura Francesco Paolicelli.