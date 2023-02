Il video verità su quello che è accaduto e sta accadendo…

Il video verità di Puglia Press TV su quello che è accaduto e sta accadendo… sui vaccini.

Le strane morti sempre più frequenti di chi non aveva alcuna patologia ed è morto di ictus, infarto o malattie cardiache

Il video verità di Puglia Press TV su quello che è accaduto e sta accadendo…

Questi tre anni di pandemia i vaccini sono stati efficaci? Era opportuno fare una vaccinazione di massa? Perché non sono state eseguite le autopsie, fin dall’inizio, per accertare le cause dei decessi?

Ci si continuerà a vaccinare? Come curarsi d’ora in avanti? Il rapporto tra Ministero alla Salute e medici. Chi dovrà fare il vaccino e chi no. Quali sono per alcuni soggetti i danni permanenti di chi ha contratto il Covid?

Nel video verità parleremo anche di Autonomia sanitaria delle Regioni e faremo quelle domande che ciascuno di voi vorrebbe rivolgere ad uno dei maggiori esperti della medicina.

Ciro Isidoro è professore Ordinario di Patologia Generale e Immunologia.

Responsabile del laboratorio di Patologia Molecolare della Scuola di Medicina di Novara che, nella sua carriera, ha ricevuto il titolo di Professeur Honoraire dell’Université de Franche-Comté, in una intervista esclusiva rilasciata a Puglia Press TV parla di questi tre anni di pandemia; dei vaccini; di quello che è avvenuto sul nostro sistema immunitario; delle frequenti morti che stanno avvenendo in soggetti che non avevano alcuna complicazione e di ciò che accadrà in futuro

I campi di indagine portati avanti dal laboratorio del prof Ciro Isidoro, sono la biogenesi e i lisosomi, l’autofagia, Regolazione dell’autofagia, il ruolo dei lisosomi nella morte cellulare le basi molecolari della chemio Resistenza delle cellule tumorali importanza dell’autofagia del cancro e delle malattie neurodegenerative

Questa intervista ad uno dei maggiori esperti italiani susciterà molte perplessità e discussioni

Mettetevi comodi sul vostro divano e guardate l’intervista, possibilmente se avete una Smart tv sul Canale Puglia Press TV di Youtube al quale vi invitiamo ad iscrivervi

Attendiamo i vostri commenti sulle nostre pagine social