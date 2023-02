Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

Secondo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 14 febbraio a partire dalle 14.25.

Sette le corse in programma e, considerando il giorno speciale di San Valentino, tutti i premi sono legati alla parola amore in sette lingue diverse.

Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

La settima e conclusiva prova del pomeriggio, il premio Amour, è abbinata alla Tris/Quartè/Quintè, e vedrà al via diciotto cavalli di categoria F/G alle prese sulla distanza dei 1600 metri.

Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

Nonostante la collocazione in terza fila, Alpago Wf, è chiamato a difendere il ruolo di favorito. Sia per i trascorsi, decisamente più gloriosi, sia per il bel successo centrato a Foggia qualche settimana fa in categoria simile, fanno dell’allievo di Vincenzo Gallo il punto di riferimento della contesa.

Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

In prima fila troviamo un altro “nobile decaduto”, ovvero Zaffiro Fb, assente dalle piste da diversi mesi, ma avvantaggiato dal numero e dalla lestezza iniziale che dovrebbe consentirgli di assumere il comando e provare a reggere sino in fondo. Ovviamente qualche dubbio è lecito averlo nei confronti dell’allievo di Giorgio D’Alessandro Jr, che deve riscattarsi.

Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

Sempre in prima fila possono ambire ad un piazzamento ben messi Zelinda Del Ronco e Barbarella, mentre in seconda fila un inserimento è decisamente alla portata di Chicca Degliulivi e Zingaro Dei Rum.

Taranto – Si corre al trotto all’Ippodromo Paolo VI

La terza fila, oltre che dal favorito Alpago Wf, è rappresentata da Animo Tur, Coffee Col e Vostok che, per un motivo o per un altro, hanno i mezzi per risalire e lottare per un posto nel quintè.