FATTACCI, L’APPUNTAMENTO DEL SABATO SERA SU CUSANO ITALIA TV

“Fattacci, notizie prese in giro“! E’ questo il claim con cui i The Cerebros, alias Berardino Iacovone e

Gianmarco Esposito, aprono ogni puntata dell’irriverente programma del sabato in onda in prima serata

su Cusano Italia Tv, Canale 264 del DTT



Alla loro divertente ironia si aggiungono il garbo, l’eleganza e la professionalità di Elena Tubertini che

regala ad ogni puntata quel tocco di femminilità che decisamente non guasta. Notizie, curiosità,

interviste, avvenimenti e tra le novità di questa stagione, uno spazio dedicato al mondo dello spettacolo,

del costume e, se vogliamo, del gossip: da Settembre 2022 si è aggiunto al clan Moreno Amantini, già

noto opinionista televisivo, spesso ospite nei salotti Rai, che ad ogni puntata regala al pubblico del

programma una classifica dei “Promossi e Bocciati” della settimana. Tra le tante notizie raccontate, le

interviste e gli argomenti trattati, in chiusura di puntata non poteva mancare una classifica di chi si è

comportato bene, tanto da meritare una promozione, e di chi invece non ha fatto altrettanto,

meritandosi una bocciatura. A scegliere i “Promossi e Bocciati” perlopiù dal partinato mondo dello

showbiz è lo stesso Moreno che con l’ausilio di contributi video, spesso catturati dai profili social degli

stessi personaggi, ne decreta l’esito in pagella!

“Mi diverto come un matto e sono felice di aver accettato la proposta di Bera e Gian e di essere entrato

nella famiglia di FATTACCI!” – ci racconta Amantini – “Ogni settimana cerco notizie su questo e quell’altro

personaggio e per un frequentatore del tubo catodico come me ma soprattutto per un divoratore di

televisione quale sono, non è un compito difficile! Amo da sempre la leggerezza e sono felice che il

pubblico stia rispondendo positivamente a questa mia nuova avventura. I commenti sono tutti positivi e

poi devo ammettere che al di là della mia rubrica, leggera e scanzonata, l’intero programma è ben scritto

e si segue piacevolmente. Berardino, Gianmarco e Elena sono davvero molto bravi e lavorare con loro è

un piacere. Ridiamo tanto e il pubblico capisce che c’è un buon feeling. Questo è il segreto per un’ottima

riuscita. Ci tengo molto e sono sempre dell’idea che per entrare nelle case degli italiani ci vogliono garbo,

educazione e mai saccenza. FATTACCI è tutto questo e molto altro ancora. Seguiteci!”