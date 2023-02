Arrestati per tentata rapina ad un notaio Questa notte, i Carabinieri di Bari ed Andria, con il supporto in fase esecutiva di personale della Squadra Mobile del capoluogo pugliese e del Compartimento della Polizia Stradale “Puglia”, hanno permesso di completare l’intero quadro indiziario a carico di quattro soggetti, due baresi e due andriesi tra cui una donna, ritenuti responsabili, a vario titolo, della partecipazione alla tentata rapina aggravata, in concorso, ai danni di un notaio di Lavello in provincia di Potenza.

Gli arresti giungono in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

In particolare, quattro uomini, apice del gruppo criminale de quo, si erano premurati di trovare i mezzi per l’esecuzione della rapina, dimostrando particolare cautela anche durante le conversazioni telefoniche intercettate dai Carabinieri, nelle quali, nel tentativo di depistare gli eventuali investigatori in ascolto, utilizzavano sempre un linguaggio criptico come quando, ad esempio, davano disposizioni per le fasi esecutive della rapina portata quasi a compimento – nella serata del 10 dicembre scorso – con l’obiettivo precipuo di portare a segno il colpo al notaio.

In particolare, è emerso dalle indagini che, nelle serate del 12 novembre e del 10 dicembre scorsi, i presunti autori della tentata rapina avrebbero attentamente pedinato il professionista, al fine di studiarne le abitudini e gli spostamenti, ignorando la presenza degli agenti della Polizia di Stato, pronti ad intervenire ed interrompere il piano criminoso.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.