‘Lacus la Terra dei Laghi’ – Bit 2023. Comuni di Lesina, Cagnano Varano, Carpino e Ischitella siglano il patto della Terra dei Laghi. In virtù di un accordo di cooperazione, co-progetteranno la seconda edizione dell’evento Lacus, in programma dal 22 al 24 settembre 2023.Il brand ‘Lacus, la Terra dei Laghi’ si arricchisce di un elemento imprescindibile per la costruzione di un’offerta culturale prima che turistica, in un’ottica di sistema: l’aggregazione interistituzionale, tassello fondamentale del processo di sviluppo della destinazione turistica.

‘Lacus la Terra dei Laghi’ – Bit 2023. La nuova formula del progetto è stata presentata in occasione della Borsa Internazionale del Turismo 2023

Il protocollo firmato dai Sindaci di Lesina, Primiano Di Mauro, Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, Carpino, Rocco Di Brina, e Ischitella, Alessandro Nobiletti, prevede la progettazione partecipata e il coinvolgimento attivo delle rispettive comunità. La strategia di sviluppo mira, tra le altre cose, a creare una rete degli attrattori culturali e ambientali tra i quattro diversi contesti territoriali.

