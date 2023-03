Conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto Il Comune di Cagnano Varano nel foggiano alla presenza delle autorità civili e militari, delle scolaresche e della popolazione locale, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con la delibera del Consiglio comunale del 30 dicembre, al fine di riservare la memoria storica e collettiva del Paese, ricordando quello è che un vero e proprio simbolo unificante per l’Italia.

La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto costituisce dunque un riconoscimento simbolico intriso di importanti valori e significati che Cagnano Varano, ha deciso di concedere a quanti hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti armati che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Il Milite ignoto è affettivamente riconosciuto come un valoroso soldato caduto in combattimento o disperso in guerra, il simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti caduti per il nostro Paese: un soldato che chiunque di noi potrebbe identificare in una persona cara che nel passato ha perso la vita proprio in quelle circostanze, rendendo omaggio a chi ha lottato per la democrazia e la libertà dell’Italia, sentimenti che dobbiamo sempre più promuovere soprattutto tra le nuove generazioni.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della Patria, ha l’intento di rendere omaggio a un simbolo di coesione, identità e unità nazionale.

Dopo la deposizione di una corona al monumento ai caduti, il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, ha consegnato al Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, una pergamena ufficializzando il conferimento della cittadinanza onoraria. I partecipanti hanno potuto visitare una mostra statica di mezzi e materiali dell’Esercito allestita nelle vie cittadine dai militari dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia.