Cagnano Varano – Assunzioni. Il Comune di Cagnano Varano comune italiano della provincia di Foggia in Puglia, ha indetto un concorso per istruttori amministrativi.

Si selezionano, n. 4 candidati diplomati da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – nel settore amministrativo, economico – finanziario e tecnico.

Cagnano Varano – Assunzioni.

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti full time ed indeterminato di Istruttore Amministrativo – Area Istruttori – ex cat. C da assegnare al Settore Amministrativo, Economico – Finanziario e Tecnico.

In base alle informazioni utili, i requisiti richiesti e l’avviso da scaricare. È già possibile candidarsi alla selezione pubblica fino al 09 marzo 2023