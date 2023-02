Mariella Nava: ““Il festival cambia il suo volto e si riempie di musica giovane ma…”

Conosciamo Mariella Nava da sempre e ne seguiamo e apprezziamo le gesta. Per noi, oltre che una grande interprete, e fra le autrici e compositrici più ambite in Italia che, nel complesso, disegnano la cantautrice ideale. Giusto per citare qualche sua canzone, basterebbe menzionare Spalle al muro, poi magistralmente interpretata da Renato Zero proprio a Sanremo.

E a Sanremo, Mariella c’è stata più volte. La prima volta, nel 1987, interpretò Fai Piano.

Fra le belle frasi su Sanremo, in particolar modo sulle cover di Sanremo 2023, abbiamo raccolto questo suo pensiero che ci è sembrato più che autorevole.

“Il festival cambia il suo volto e si riempie di musica giovane per dimostrare che poi anche i giovani scelgono ai primi posti la musica più tradizionale.

Quindi la deduzione è che non è vero che la musica sia poi così cambiata e che quello che è bello è bello e quello che non lo è non lo è.

Viva la musica sempre”.

Arrivederci presto su quel palco che ti appartiene.