Incendio in un capannone nei pressi della stazione di Bari Un incendio poco fa ha interessato un deposito abbandonato nei pressi della stazione centrale di Bari, in una frazione esterna della stazione di proprietà di Rfi, coinvolgendo pedane di legno presenti all’interno della struttura.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della Polfer, è servito a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti. Le operazioni di smassamento e spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla causa del rogo, molto probabilmente imputabile al fuoco acceso dai clochard per riscaldarsi. Non si registrano danni a cose o persone.