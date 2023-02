Pugliautentica alla Bit di Milano Martedì 14 febbraio ore 15.30 nello stand della Regione Puglia presso la fiera BIT di Milano, è in programma la presentazione della seconda edizione della guida pocket “Pugliautentica: La Puglia che non hai mai visto” (editrice l’immagine) e il nuovo calendario degli eventi musicali della nona edizione del Festival Viator 2023.

Intervengono Gianfranco Lopane, Assessore Regionale al Turismo; Luca Scandale, Direttore generale di Pugliapromozione; Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia; Gaetano Armenio, editrice L’immagine / coordinatore della “rete” di Pugliautentica.it, Raimondo Giallella, Sindaco di Pietramontecorvino; Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie; Francesco Paolo Ricci, Sindaco di Bitonto; Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana; Lorenzo Netti, Sindaco di Sammichele di Bari; Monica Filograno, Vicesindaco e Ass. al Turismo e Cultura del Comune di Ruvo di Puglia; Giacomo Rossiello, Assessore al Turismo e Cultura del Comune di Molfetta; Giovannangelo de Gennaro, musico-viandante e direttore artistico Festival Viator; Michele Lobaccaro, musicista e direttore artistico Festival Viator; don Luigi Amendolagine e Paola De Pinto, coordinatori del “Il Cammino di don Tonino” e La Bassa banda Città di Molfetta.

La Borsa internazionale del turismo nota anche con l’acronimo BIT, è una manifestazione internazionale promossa da Fieramilano dal 1980 ed è tesa a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all’indotto di settore, al fine di lanciare ad un osservatorio qualificato l’offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo.

Pugliautentica – dichiara Gaetano Armenio, editrice L’immagine e coordinatore del progetto – è una “rete” tra amministrazioni pubbliche e aziende agroalimentari, dal Gargano allo Ionio, per la promozione turistico-culturale delle nostre tradizioni e la commercializzazione delle eccellenze enogastronomiche. Un racconto di itinerari emozionali che si caratterizza per un’offerta di viaggio legate alle tradizioni religiose, culturali e folkloristiche ed alle qualità della cucina pugliese: un patrimonio di beni immateriali che spazia dalle feste patronali agli eventi pasquali, dal natale ai cammini dell’anima e alla enogastronomia pugliese per uno sviluppo turistico ecosostenibile. Ad oggi hanno aderito alla “rete” i comuni di: Montesant’Angelo, Vico del Gargano, Pietramontecorvino, Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Capurso, Castellana Grotte, Sammichele di Bari, Francavilla Fontana, Galatina, Gallipoli, Taranto a cui si aggiungono un ricco paniere di aziende agroalimentari per attività di e-commerce.

Il festival Viator Menti, cuori e corpi sulle vie francigene del Sud, con la direzione artistica di Giovannangelo de Gennaro e Michele Lobaccaro, da otto edizioni coniuga l’arte con l’affascinante mondo dei cammini e del pellegrinaggio e il programma delle prossime settimane mette in dialogo realtà musicali che oltrepassano i confini esteriori ed interiori, alla ricerca di nuovi orizzonti umani, oltre che artistici. L’edizione 2023 si sviluppa con un fitto programma tra Puglia e Lombardia, che prevede numerosi ospiti ed eventi tra i quali il concerto di Alice il 26 agosto nell’Anfiteatro di Ponente di Molfetta.