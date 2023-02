Confermata la sentenza per l’omicidio della coppia di Lecce. Ergastolo ed isolamento diurno per tre anni, per l’omicida.

La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado comminata a Antonio Giovanni De Marco, 23nne di Casarano che nel settembre del 2020 uccise a coltellate una giovane coppia, Eleonora Manta, 30enne di Seclì, impiegata all’Inps di Brindisi, e Daniele De Santis, arbitro 33enne leccese .

Nullo l’impegno degli avvocati difensori per chiedere una perizia psichiatrica.

Confermata la sentenza per l’omicidio della coppia di Lecce

Ora rimane la Cassazione, qualora la difesa presenti il ricorso, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.

Secondo gli inquirenti alla base del delitto ci sarebbero gelosia, invidia e odio