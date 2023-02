Nuovo incidente nell’ex Ilva. Nell’acciaieria tarantina ennesimo incidente, cede l’asse di un carro pieno di scorie liquide.

Poteva mettere a rischio la sicurezza del macchinista, piegandosi poteva riversare le scorie e procurare danni al locomotore.

Secondo incidente in pochi giorni, che fortunatamente non hanno ferito nessun operatore.

Nuovo incidente nell’ex Ilva

E’ ciò che denunciano i sindacati, che denunciano la scarsa manutenzione, più volte i carri piegandosi hanno sversato ghisa bollente.

La manutenzione insufficiente, mancanza di attrezzatura, addetti in cassa integrazione, riferiscono i sindacati, in particolare gli Usb, mettono in pericolo l’incolumità degli operai