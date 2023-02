Caso Gina Lollobrigida. Se i soldi non fanno la felicità…restituiteli

a cura di Vito Maria Camposeo

Arieccoci amici gossippari e amanti del mio rotocalco, oggi vi pongo una domanda a bruciapelo: chi di voi non farebbe carte false per accaparrarsi un po’ di soldi? Magari una bella eredità lasciata da un povero parente o il bottino di una star internazionale? Prestate attenzione perché questo è quello che sta accadendo con i ‘piccioli’( come direbbero i nostri lettori calabresi) della grande Gina Lollobrigida, ormai ahimè, passata a miglior vita alla veneranda età di 95 anni.

Per chi non si fosse sintonizzato prima, l’ex assistente personale della diva del cinema italiano Andrea Piazzolla si è pronunciato in merito alla morte della Lollobrigida e noi di Gossip C..0struiti siamo qui a pettegolare sull’affaire.

Ospite della zia Mara a Domenica In , il 35enne ha rivelato che Gina era tornata a vivere con lui e che se la spassava senza farsi mancare nulla , felici e contenti nella residenza sull’Appia Antica, un po’ come in una favola Disney.

In seguito ad una caduta dell’artista e alla rottura del femore le cose però sono peggiorate e l’ex assistente o come alcuni dicono, il suo ‘badante’ , si è preso cura di lei con annessi i problemi cardiaci subentrati dopo l’intervento. L’amore e la cura dell’assistente lo avrebbero però mandato nel panico quando una sera la diva del cinema italiano avrebbe smesso di mangiare e di urinare.

<< Dopo aver effettuato la tac le si sono bloccati i reni , probabilmente per il medicinale di contrasto>> dichiara Piazzolla, << mi rimarrà sempre il rimorso di non essermi imposto nel fargliela fare senza. La sera infatti a casa non urinava e sono andato in allarme. Mi hanno detto che non c’era più niente da fare, d’accordo con il Professore l’abbiamo subito ricoverata >>.

Piazzolla conclude dicendo che avrebbe donato anche il suo rene se fosse stato necessario e che avrebbe fatto di tutto per lei. Che animo dolce!

Nel frattempo cari amici, anche Javier Rigau ex marito di Gina Lollobrigida ( mistero ancora da svelare perché c’è chi sostiene nei salotti televisivi che in realtà non sia mai stato consorte dell’attrice), si sarebbe pronunciato sul Gina- Gate.

Ed è qui che si intreccia il gossip…Lupus in Fabula!

Ma chi è davvero Rigau? Pare che la stessa attrice lo avesse appellato come un truffatore mostrando più volte il documento in cui il matrimonio era stato annullato.

Nonostante questo piccolo dettaglio, ospite del programma di Eleonora Danieli Rigau avrebbe parlato di un episodio in cui lui e la sua sposa sarebbero stati minacciati proprio da Piazzolla, assistente degli ultimi tredici anni di vita della Lollo e amministratore dei suoi beni.

<< Un muratore ci ha minacciato dicendo che avrebbe raccontato a tutto il mondo del nostro matrimonio >>, dichiara Rigau.

Difatti pare che l’uomo con diverse condanne in Spagna avrebbe voluto circa 500 mila euro : << io so per certo, perché ce lo ha detto lui, che era amico e socio di Piazzolla >>, conclude.

Dulcis in fundo, il tale o presunto marito della Lollo ha ribadito di non essere interessato al patrimonio dell’attrice in quanto si sarebbero sposati con la separazione dei beni asserendo che il suo patrimonio ai tempi della liaison era 4 volte quello di Gina.

Eppure udite udite, l’aitante spagnolo ha aggiunto che nel caso in cui venisse dichiarato erede perché il matrimonio in Spagna sembra sia valido al registro civile, darebbe tutto a suo figlio Milko.

Insomma , della Lollo in questo periodo si parla di tutto tranne che della sua sfavillante carriera e la Bersagliera come tutti la ricordiamo nella serie di film del neorealismo Pane, amore e.. è al centro di una serie di polemiche che riguardano la sua vita privata.

Inoltre Rigau dopo aver sostenuto che Piazzolla avrebbe depredato l’attrice, concetto ribadito più volte anche dal figlio della donna e con cui Gina non era in buoni rapporti già da tempo, ha sciolto la lingua anche sul medico che si occupava della salute della diva sostenendo che fosse denutrita, disidratata e con lo stomaco pieno di sangue oltre ad avere un rene che non funzionava.

<< Una vergogna avere un dottore così in una clinica >>, dichiara Rigau, << se questo signore Francesco Ruggiero dice che si occupava di lei doveva farla ricoverare prima. Questo era dal 2017 un testimone presentato da Piazzolla, ma che credibilità ha? >>.

Pesanti le accuse nei confronti dell’ex assistente di Gina rivolte da Rigau, calunnie o verità che evidenziano il focus della questione: dov’è finito il patrimonio dell’attrice che era intatto?

Anche nei salotti di Pomeriggio cinque naturalmente se ne sta parlando ad oltranza e dalle ultime indiscrezioni, ovviamente tutte esclusive, sembra siano stati effettuati dei prelievi anche di notte dalle carte della povera diva in orari improbabili per lei.

Dove ci sono soldi di mezzo, c’è puzza di catrame o …cadavere. Cosa ne sarà del patrimonio della grande Gina Lollobrigida? E soprattutto, c’è ancora o è stato dilapidato?

Le ultime parole famose di Rigau sono state : << lo vedrà tutto il mondo con la sentenza >>, e noi caro Rigau siamo in relax con i pop-corn aspettando nuove frizzanti news.

Che poi accaniti lettori, a noi non andrà neanche un euro e se i soldi non fanno la felicità restituiteli ( come disse lo scrittore francese Jules Renard)

Dai, non prendiamoci in giro, qui nessuno restituirà il maltolto e lo sappiamo bene ma di questo potrà darci conferma solo Barbara D’Urso, in esclusiva s’intende.

Adesso preghiamo per l’anima della povera Gina…e cosi sia.

Hasta la proxima