3.5 Kg di cocaina e 2 fucili a canne mozze rete di spaccio nelle province di Brindisi e Lecce. Arresti prime luci dell’alba 6 febbraio, a Brindisi e San Pietro Vernotico. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Brindisi, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza per 4 soggetti.

La misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della locale DDA.

I quattro, raggiunti da custodia cautelare in carcere, sono indagati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La complessa attività d’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, ed effettuata sotto la costante guida della D.D.A. di Lecce, ha permesso di effettuare numerosi riscontri con 7 persone arrestate in flagranza.

Diversi i sequestri per circa 3,5 Kg di cocaina, sequestro di armi (2 fucili a canne mozze) nonché il rinvenimento e sequestro di ingente somma di denaro.

La cocaina, a seconda della richiesta, sarebbe stata poi prelevata dalle abitazioni dei due custodi e successivamente trasferita per rifornire la rete di spaccio nelle province di Brindisi e Lecce.