Brindisi – Deposito pericoloso nell’ospedale Perrino. In riferimento alla segnalazione della Cgil circa deposito pericoloso nell’ospedale Perrino, la ASL di Brindisi effettua una si precisazione circa i locali usati. I locali a cui si fa riferimento erano stati impiegati temporaneamente come deposito per esigenze della direzione sanitaria dell’ospedale. Lo spostamento del materiale è già stato avviato e i locali sono stati parzialmente liberati. Oggi, 6 febbraio, è previsto il completamento dell’operazione.

L’Area Tecnica fa sapere che la ripresa dei lavori per l’ammodernamento del Centro Ustioni è prevista per il prossimo 14 febbraio con la realizzazione della cabina elettrica. Questo consentirà, a seguire, di trasferire i degenti nella porzione già ristrutturata e avviare i lavori di adeguamento nella zona oggi utilizzata.

