Ondata di gelo in Puglia: ancora fiocchi di neve in vista!

Un’ondata di gelo di stampo artico-continentale, proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia europea, sta sferzando la Puglia da questa notte e continuerà in questa sua azione ancora per diversi giorni. Il fenomeno principale è senza dubbio il forte vento di tramontana che non sta risparmiando alcuna località pugliese e sta producendo anche parecchi danni.

Di neve ce n’è ben poca, come del resto previsto nei giorni scorsi. Come mai? Semplicemente non è presente la giusta quantità di umidità alle medio-alte quote, quell’umidità fondamentale per l’innesco di nubi ricche di precipitazioni, rimasta confinata tra Grecia e Turchia. Dunque le nubi risultano molto più sottili e avare di precipitazioni, motivo per cui si manifestano brevi rovesci di neve o graupel (neve tonda) che non causano alcun accumulo nevoso al suolo. Le nevicate sono molto disorganizzate e di breve durata, più concentrate su brindisino, tarantino e Murge.

Ma per quanto tempo ci farà compagnia il crudo inverno? L’aria gelida raggiungerà l’apice nella giornata di lunedì, quando in pieno giorno le colonnine di mercurio non saliranno oltre i 4-5°C sulle coste e 1°C nei settori collinari. In presenza di deboli nevicate la temperatura potrebbe scivolare anche sotto lo zero.

Le nevicate, molto deboli e isolate, saranno presenti anche nei giorni di lunedì e martedì, ma con possibilità di accumuli quasi del tutto inesistente. Le possibilità di accumuli salgono, invece, nei giorni di mercoledì e giovedì per l’arrivo di una depressione dal basso Mediterraneo che incontrerebbe, sulla sua strada, l’aria gelida dei giorni precedenti. In tal caso potrebbe nevicare con maggior intensità su foggiano, BAT e Murge centro-occidentali, con quota neve tutta da valutare nelle prossime 48 ore.

Insomma, almeno fino a venerdì dovremo fare i conti col gran freddo e, occasionalmente, col maltempo. Il prosieguo potrebbe riservare un miglioramento ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti!