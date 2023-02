Un Tarantino fa risorgere il Taranto!

Un gran gol di destro micidiale, di un tarantino, Antonio Boccadamo, decide Taranto-Latina e fa tornare i rossoblu alla vittoria. Una partita che non è stata fra le più belle viste allo Iacovone, con il Taranto decisamente meglio nel secondo tempo. I ragazzi di Capuano non avevano mai vinto e nemmeno segnato nel nuovo anno.

Prima del vantaggio rossoblu, va detto che il Latina aveva colpito una traversa con Ganz, figlio d’arte. Da registrare, in campo, sempre nel Latina, anche di Di Livio, anche lui figlio di un grande calciatore degli anni 80/90.

Con questa vittoria, il Taranto si posiziona bene in classifica e raggiunge, a quota 33, lo stesso Latina.

Poco o nulla da raccontare di un match con i portieri impegnati quasi nulla.

Tabellino

TARANTO: Vannucchi G., Antonini Lui M., Crecco L. (dal 30′ st Boccadamo A.), Evangelisti N. (dal 4′ st Formiconi G.), Labriola V., Manetta M., Mastromonaco G., Mazza L., Nocciolini M. (dal 3′ st Rossetti S.), Romano A. (dal 23′ st Diaby A.), Semprini M. (dal 33′ pt Tommasini C.). A disposizione: Caputo G., Loliva A., Boccadamo A., Canalicchio N., Citarella F., Diaby A., Finocchi G., Formiconi G., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G., Tommasini C.

LATINA: Tonti A., Amadio S., Belloni N. (dal 36′ st Barberini C.), Carissoni L., Celli A., De Santis E., Di Livio L. (dal 33′ st Peschetola L.), Furlan F., Ganz S., Pellegrino A. (dal 15′ st Riccardi A.), Sannipoli D. A disposizione: Cardinali M., Barberini C., Bordin A., Di Mino M., Esposito A., Esposito A., Fabrizi L., Nori T., Peschetola L., Riccardi A., Rosseti L.

Reti: al 43′ st Boccadamo A. (Taranto) .

foto G. Maffucci