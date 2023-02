110 anni di innovazioni per esser più lenti. Un vecchio orario ferroviario del 1913 ci porta la memoria storica dei treni a vapore.

Nel 1913, dunque, in treno si raggiungeva Bari in 2 ore e 17 minuti. Oggi lo stesso spostamento richiede 2 ore e 28 minuti con due tipologie di trasporto e la speranza di non incorrere in imprevisti quasi quotidiani.

I mezzi di trasporto, costituiti da diversi strumenti di locomozione e forze motrici, sono impiegati per il trasporto di persone e merci. Vengono comunemente suddivisi in mezzi per il trasporto su strada – tra cui portatori, animali da tiro, da sella e da soma (Someggiatura), slitte, carri, Vetture, Ferrovie, Biciclette, Automobili, Motociclette. La loro evoluzione storica fu caratterizzata sia da una velocità in costante aumento, sia da disponibilità, sicurezza e soprattutto capacità di trasporto sempre maggiori. La creazione di infrastrutture adeguate (Vie di comunicazione) e, più tardi, la Motorizzazione resero possibile l’affermazione dei principali mezzi di trasporto.

Oggi l’evoluzione tecnologica ci regala più di tempo su strada, su ferrovia, su cavallo, su bici.

La micromobilità e l’evoluzione dei trasporti. Le grandi distanze non hanno più senso, a che serve andare o venire da Bari, quanto ci vorrà in monopattino.