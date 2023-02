Taranto – suicidio di un maialino domestico. È caduto da un balcone secondo alcuni testimoni. Un maialino vietnamita è caduto nel vuoto da un balcone in Via Cesare Battisti a Taranto. Nella stessa zona, di recente, altri avvistamenti di animali da compagnia, verso marzo, era “custodito” in un balcone un capretto che ha belato per giorni .. Sul posto sono intervenuti i vigili ed hanno fatto rimuovere il corpo del povero animaletto.

0 Shares