Il parco divertimenti “Miragica” ha un nuovo proprietario. Era chiuso dal 2018

Il primo parco tematico pugliese avrà una seconda vita. L’ex parco divertimenti “Miragica” di Molfetta ha un nuovo proprietario sul quale c’è il massimo riserbo.

L’aggiudicazione all’asta dell’intera struttura non è stata cosa semplice. Dopo 14 mesi e al quinto tentativo l’ex parco, punto di riferimento per i pugliesi e non, è stato ceduto alla modica cifra di 1.774.080,00 euro. Il prezzo della prima asta andata deserta era stato di 6.299.795,00 euro.



Il parco tematico Miragica era stato aperto nel lontano 2009 e chiuso nel 2018 dopo il fallimento della proprietà. Due incendi poi avevano compromesso sia la struttura che l’asta stessa: quello di agosto 2021 e quello di luglio 2022.



Oggi si conclude una lunga odissea sperando che al più presto il parco possa essere di nuovo il centro del divertimento per grandi e piccini.





