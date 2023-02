Il Monopoli vince con il Picerno nel posticipo

E no, non è più “un povero Gabbiano”, per rifarci al testo della Canzone di Gianni Celeste che ha spopolato per tutto il 2022. Il Monopoli continua a vincere e a convincere. Mister Pancaro si aggiudica anche il derby appulo-lucano con il Picerno. I monopolitani vincono per 1-0 e volano al quinto posto con ben 36 punti.

In gol, al 54’, con Manzari che in scivolata batte Albertazzi. Secondo gol consecutivo per il calciatore, dopo quello a Cerignola. Emmausso e De Risio espulsi nel concitato finale di gara.

Tabellino

MONOPOLI: Vettorel T., Bizzotto N., Falbo L. (dal 1′ st Pinto G.), Giannotti P., Hamlili Z., Manzari G. (dal 24′ st De Risio C.), Mule E., Piccinni M. (dal 1′ st Rolando M.), Starita E. (dal 18′ st Fella G.), Vassallo F. (dal 33′ st Bussaglia A.), Viteritti O.. A disposizione: Pisseri M., Bussaglia A., Corti N., De Risio C., de Santis I. F., Di Benedetto V., Fella G., Pinto G., Radicchio V. M., Rolando M., Santaniello E.

PICERNO: Albertazzi M., De Ciancio R. (dal 20′ st Gallo A.), De Cristofaro A., Emmausso M., Ferrani M., Garcia R., Golfo F. (dal 20′ st Ceccarelli T.), Guerra W. (dal 35′ st Monti N.), Novella M., Santarcangelo A. (dal 13′ st Kouda R.), Setola C. (dal 13′ st Diop A.). A disposizione: Rossi M., Albadoro D., Allegretto A., Ceccarelli T., Diop A., Gallo A., Gonnelli L., Kouda R., Monti N., Pagliai G.

Reti: al 9′ st Manzari G. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 21′ pt Vassallo F. (Monopoli), al 28′ pt Starita E. (Monopoli), al 45’+2 st Rolando M. (Monopoli) al 8′ st Ferrani M. (Picerno), al 23′ st Ceccarelli T. (Picerno).