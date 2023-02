Canapa in Puglia produzione in declino (-84%). Una produzione in declino (-84%) che mette a rischio la bioeconomia. La produzione di canapa in Puglia sta subendo un rallentamento e perde terreno a causa di una mancanza di interpretazione univoca del quadro normativo. La filiera della canapa sta risentendo di lacune sia a livello normativo che economico e non riesce a decollare, a causa di una interpretazione particolarmente restrittiva della legge. Coldiretti Puglia chiede di uscire dalla giungla di norme e di dare uniformità di applicazione della legge a livello nazionale, al fine di non mettere a rischio esperienze innovative nei diversi campi, dalla cosmesi alla bioplastica, dalla ricotta ai mattoni isolanti.

Coldiretti Puglia si aspetta che il Ministero dell’Agricoltura, attraverso la predisposizione del piano di settore della canapa, individui tutte le criticità della filiera e promuova la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità di questa coltura. La canapa può essere un’opportunità per la bioeconomia e per la creazione di una filiera sostenibile e innovativa.