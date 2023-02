Alberobello – Laboratorio ‘Il canto delle pietre’. Al via il laboratorio “Canto di pietra” curato dall’artista e scultore non vedente Felice Tagliaferri. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un’opera che miri ad avvicinare il pubblico al tema dell’arte, a restituire l’identità e i beni culturali del territorio, a preservarne la memoria. Il progetto si compone di due fasi: la produzione di manufatti in argilla da parte dei ragazzi diversamente abili presso la Casa Sant’Antonio Opera don Guanella di Alberobello, e il restauro di 80 metri di muri a secco presso il sito di Casa Rossa e la successiva posa in opera delle opere realizzate .

Come le tracce lasciate da Abeles attraverso le note scritte, pensate e suonate in quel luogo sono oggi così importanti per la memoria, così anche l’artista Tagliaferri si è dedicato artista impegnato nell’insegnare al mondo a toccare l’arte, lascerà il segno con la sua scultura.

Il progetto è finanziato dalla Regione in collaborazione il Comune di Alberobello e la Fondazione Gigante/Casa Rossa.

