Il D.S. Ippolito informa sul calciomercato del Bari

Il DS Ciro Polito al termine del mercato di riparazione: “C’erano diverse situazioni in ballo, ognuna con un perché. Abbiamo chiuso allo scadere l’operazione Molina, un jolly che può giocare in molti ruoli che potrà esserci molto d’aiuto.

È stato un mercato complicato, sono stanco, ma soddisfatto. Ora concentriamoci sul campionato e a costruire questo finale. Spero la gente ci stia vicino come ha sempre fatto e per questo non possiamo che ringraziare; facciamo tanti sacrifici e spero vengano apprezzati”. Fonte S.S.C. Bari