Renzo Rubino a Sanremo

Era nell’aria. Stamane (30 gennaio per chi legge) si è avuta conferma nella trasmissione di Rai 2 di Fiorello, dove proprio Amadeus, direttore artistico e presentatore, ne ha dato notizia: Renzo Rubino duetterà con Levante a Sanremo!

Quindi la lista dei duetti al Festival di Sanremo 2023 si arricchisce di un’altra accoppiata inedita. Trattasi di due cantanti affermati, Renzo anche cantautore, con importanti esperienze a Sanremo.

Nel 2013 partecipò alla più importante kermesse musicale italiana nella categoria Giovani, con un singolo intitolato “Il postino”. La canzone, oltre ad avere un grande successo, si posizionò al 3º posto e si aggiudicò il Premio della Critica “Mia Martini”.

Oltre alle tante manifestazioni canore dove confermò il suo talento, Renzo Rubino tornò al Festival di Sanremo nel 2014, questa volta nella categoria Campioni. Presentò due brani che brani, “Ora” e “Per sempre e poi basta”. Con il brano “Ora”, si classificò al 3º posto nella classifica finale, mentre l’orchestra gli assegnò il premio come Miglior Arrangiamento Sezione Campioni per l’altro brano in concorso. Praticamente il vincitore morale del Festival.

Mentre uscivano i suoi album, nel 2018 torna al Festival di Sanremo con il brano “Custodire”, arrangiato e diretto dal Marcello Faneschi, presente anche nelle altre occasioni della competizione sanremese.

Questa volta sarà ospite e sarà in coppia con Levante. Si esibiranno con “Vivere” di Vasco Rossi.