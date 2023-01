Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, seminario di formazione a Conversano -Le origini storiche dell’Ordine rimangono ancora oscure, anche se una tradizione, le fa risalire alla prima crociata. I primi documenti che attestano un’investitura di Cavalieri denominati “Del Santo Sepolcro” sono del 1336.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha sempre beneficiato della protezione dei sommi pontefici che, nel corso dei secoli, l’hanno riorganizzato, amplificando ed arricchendo i suoi privilegi. Clemente VI affidò ai religiosi francescani la cura di servire il Santo Sepolcro nel 1342, ma Alessandro VI si dichiarò moderatore supremo dell’Ordine nel 1496, e delegò ai francescani il potere di conferire il cavalierato ai nobili e gentiluomini in pellegrinaggio in Terra Santa. La conferma verbale o con bolla di questo privilegio francescano fu rinnovata da Leone X nel 1516, da Benedetto XIV nel 1746, fino alla ricostituzione del Patriarcato Latino di Gerusalemme da parte di Pio IX nel 1847.

L’Ordine ha per scopo di: rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è un mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa.

Sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni culturali, caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Nell’ambito delle Sezioni e Delegazioni in cui è suddivisa ogni Luogotenenza, ogni anno viene stabilito un programma di incontri e di manifestazioni orientate alla crescita spirituale dei Membri dell’Ordine, e vengono promosse iniziative ed incontri con la Comunità di appartenenza che costituiscono occasioni per illustrare il ruolo e l’attività svolta dall’Ordine.

Si terrà domani martedì 31 gennaio 2023 alle ore 19:00, presso l’Oasi di Spiritualità “Madonna dell’Isola” nel comune di Conversano, il seminario di formazione per aspiranti dame e cavalieri dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme intitolato: “L’organizzazione e le regole di comportamento dell’OESSG“, che avrà ‘ come relatore il Cav. Avv. Aurelio Augusto Metta, consigliere della sezione di Bari-Bitonto.