Morto improvvisamente Vito Chimenti

Per un malore, negli spogliatoi

In aggiornamento

Addio all’inventore della bicicletta calcistica. Il calcio piange la morte di Vito Chimenti: l’ex attaccante si è spento a 69 anni, vittima di un malore negli spogliatoi del Pomarico (squadra di Eccellenza in Basilicata in cui lavorava come allenatore delle giovanili e preparatore dei portieri). Il Pomarico stava giocando contro il Real Senise. Immediati i tentativi di soccorso, che però si sono rivelati vani. Era stato calciatore anche del Taranto negli anni 80.