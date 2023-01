Cus Jonico conta sui tifosi



CJ Taranto-Ruvo, Villa avvisa la capolista: “Col tifo dalla nostra daremo il 110%”

I rossoblu sfidano la prima della classe al Tursport a caccia dell’impresa. Palla a due alle ore 18 domenica, radiocronaca su RadioCittadella

Provaci CJ Basket Taranto! Rossoblu a caccia dell’impresa questa domenica al Tursport dove sarà di scena la capolista TecnoSwitch Ruvo con palla a due alle ore 18 per la 17sima giornata, seconda di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23girone D.

Taranto è reduce dalla vittoria sul parquet del fanalino di coda Pozzuoli, primo successo del nuovo anno dopo due ko di fila. Una “W” che seppur annunciata, quanto mai scontata, ha ridato comunque energia positiva a tutto l’ambiente rossoblu che all’orizzonte dovrà affrontare un tour de force di scontri diretti con le prime in classifica: Ruvo domenica, Sant’Antimo settimana prossima e Caserta quella dopo. Un trittico importante per la squadra di coach Olive che si sta preparando al meglio delle sue forze per una fase cruciale della regular season.

A dare il polso della situazione in casa ionica ci ha pensato il play Francesco Villa: “Sicuramente lavorare in settimana, dopo che si viene da una vittoria, è più semplice, si è più tranquilli, più sereni, si può lavorare meglio su se stessi – ha detto il prodotto dell’Olimpia Milano nell’intervista al GiornaleRossoblu.it – Giocheremo una partita completamente diversa perchè domenica abbiamo giocato contro l’ultima in classifica mentre domenica affronteremo la squadra forse più attrezzata di tutto il girone. È una squadra molto fisica che fa della difesa il suo punto di forza e questa settimana abbiamo provato a lavorare per vedere quelli che possono essere i loro punti deboli, che sono sicuramente meno di tante altre squadre, ma lavorando di più in settimana sul correre di più in campo e su certi aspetti, possiamo provare a metterli in difficoltà. Non sarà una partita facile. Speriamo che il pubblico possa darci una mano sin dal primo minuto e sicuramente daremo il 110%.”.

Non ha quasi bisogno di presentazioni l’avversario del CJ Taranto, quella Talos Basket Ruvo TecnoSwitch che comanda il girone D dall’alto dei suoi 28 frutto di 16 vittorie e solo due sconfitte, una delle quali arrivate a inizio anno nel recupero infrasettimanale contro la Luiss Roma. Proprio la stanchezza potrebbe essere un fattore della gara di domenica dal momento che la squadra ruvese ha giocato ben due turni infrasettimanali dalla ripresa della stagione nel 2023, oltre il ko con Roma è arrivato un’altra sconfitta, proprio mercoledì scorso nella gara giocata contro Faenza che ne ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per il resto però il roster di coach Camapnella viaggia a vele spiegate dopo essere riuscita a battere Caserta nell’ultimo turno di campionato. Non ci sarà, grande assente del derby, l’ex Manuel Diomede che a Taranto ha lasciato grandissimi ricordi a cavallo delle due stagioni dal 2021 al 2022 in cui è diventato anche capitano. La squadra ruvese resta comunque fortissima anche senza di lui col dubbio Ghersetti, anche lui assente nelle ultime uscite ma un roster che può contare sempre su rotazioni profonde con i vari Burini, Ammannato, Arnaldo, Toniato, Gatto, Fontana.

Arbitri dell’incontro: Mauro Davide Barbieri di Roma e Silvio Faro di Tivoli (RM).

Insomma c’è da riempire il Tursport! Ci si attende il pubblico della grandi occasioni con gli spalti, che come due settimane fa si riempiranno sia di coloro che hanno acquistato L’Edicola del Sud in settimana con il coupon omaggio all’interno.

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzicompresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio suCittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.