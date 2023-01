Il progetto del Liceo Artistico di Cisternino ammesso al finanziamento statale del Piano Triennale delle Arti

Il Piano triennale delle arti è un’iniziativa statale nata nel 2021 per promuovere lo studio e la conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

Lo scopo è di promuovere la cultura umanistica, di valorizzare le produzioni culturali e sostenere la creatività.

Il Liceo Artistico di Cisternino, che dallo scorso anno ospita il percorso di studi denominato “audiovisivo-multimediale”, ha colto l’occasione per redigere un progetto che interessasse il patrimonio artistico e naturale del proprio bacino di utenza.

Il progetto, denominato “L’arte italiana e la cultura europea”, è stato uno dei dieci ammessi a finanziamento nella Regione Puglia

Rientra nella misura denominata “potenziamento dellecompetenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alletecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni”

Le attività previste saranno co-progettate e realizzate in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Lecce e con il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce (quest’ultimo anche nella sededistaccata di Ceglie Messapica) che apporteranno al progetto importanti contributi culturali, formativie operativi.

Lo studio del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio costituirà la base di partenza anche attraverso visite a luoghi di interesse, spazi esterni, dotazioni paesaggistiche e turistiche all’uopo di soddisfare gli eventi e le attività progettate.

Particolare attenzione sarà prestata ai luoghi del cuore FAI.

Gli studenti dovranno scrivere dei testi, esaminare alternative musicali per la colonna sonora, redigere lo story-telling e realizzare un cortometraggio sul tema della conoscenza come valore da difendere e tutelare, al fine di salvare ciò che ci rende umani.

Saranno svolte azioni specifiche per la conoscenza degli elementi costitutivi del linguaggio filmico e della storia del cinema.

Ci sarà la visione e l’analisi guidata di film iconici. Verranno attivate figure professionali esperte indicate e messe a disposizione dall’Accademia delle Belle Arti (per quanto riguarda la storia del cinema, l’analisi degli strumenti costitutivi del linguaggio cinematografico, la visione e l’analisi guidata del film selezionato) e dal Conservatorio di Lecce

Il Liceo procederà, anche attraverso la piattaforma e-Twinning, alla ricerca e alla individuazione di scuole partners con cui avviare il percorso di studio e approfondimento sull’influenza reciproca tra cinema e musica in paesi dell’UE (in particolare, Italia e Francia).

Gli studenti metteranno in atto attività di ricerca di fonti storiche, culturali, paesaggistiche da esaminare e approfondire. Verrà svolta ricerca attiva, laboratoriale e a distanza, di studio delle fonti individuate.

Gli studenti delle scuole individuate con i contatti e-Twinning si interfacceranno e creeranno materiale di studio e approfondimento, sino alla produzione dello storytelling che sarà alla base del cortometraggio.

Guidati dagli esperti dell’Accademia delle Belle Arti, dalle professionalità interne al Liceo Artistico e dagli esperti di musica del Conservatorio di Lecce, i partecipanti realizzeranno fotografie, riprese e montaggio del cortometraggio.

Quest’ultimo sarà il prodotto finale della ricerca di fonti storiche realizzate in archivi e biblioteche, della realizzazione di itinerari e visite delle evidenze e delle testimonianze storiche, storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali del territorio, dell’apprendimento del linguaggio audiovisivo multimediale; dell’analisi del linguaggio musicale; dell’analisi di testi in prosa e in poesia della tradizione letteraria italiana e francese, della progettazione di interventi di documentazione (fotografica-video- musicale) di beni culturali del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.

Il Liceo, nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale del territorio, vuole, così, promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali” e “informali”.