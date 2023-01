Lecce: rapina incasso a Tricase. Un rapinatore solitario e con il volto travisato, ha fatto irruzione in una rivendita di tabacchi di Tricase nel Leccese.

Approfittando dell’assenza di clienti, ed usando violenza (senza armi), ha costretto il proprietario dell’esercizio, a consegnargli l’incasso di 700 euro.

Subito dopo si è dileguato, non lasciando tracce, sul luogo della rapina i carabinieri di Tricase, per cercare di risalire all’identità del malvivente, visionando i filmati delle videocamere dell’esercizio e nelle vicinanze.