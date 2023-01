Sventata tragedia a Bari, crollano mura – Un crollo si è verificato di fronte al Teatro Purgatorio in Bari.

La strada è stata chiusa al traffico, per consentire agli addetti la rimozione delle macerie. Al momento del crollo non transitava alcun veicolo e non c’era nessuno. I muri sono crollati senza arrecare danni a cose o persone.

I Vigili Urbani hanno provveduto a transennare la zona in attesa della rimozione delle macerie. I telefoni di rete fissa e l’energia elettrica sono fuori uso.

Il comico Nicola Pignataro giorni fa aveva lanciato l’allarme. La stessa zona era stata interessata da un incendio.

