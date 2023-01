FdI(Ta): inclusione delle persone disabili e combattere il bullismo. Il partito di Fratelli d’Italia pone particolare attenzione alle politiche sociali ed infatti in questi giorni come gruppo consiliare al comune di Taranto abbiamo presentato due distinte mozioni; una per il potenziamento di attività extrascolastiche di inclusione in favore di minori disabili e l’altra per avviare iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Tematiche molto sensibili che come consiglieri comunali hanno approfondito grazie al supporto fornito dal Centro Studi Familia, specializzato in tematiche in ambito socio-familiare.

Insieme dunque al presidente di tale associazione l’Avv. Lorenzo Iacobbi hanno ritenuto doveroso soffermarsi su queste due problematiche sulle quali riteniamo bisognerebbe investire maggiormente.

Non di rado infatti raccolgono sentimenti di sfiducia o addirittura rassegnazione da parte di famiglie che lamentano l’assenza di politiche adeguate a consentire a bambini disabili di partecipare su base di uguaglianza con gli altri minori ad attività ricreative, formative, agli svaghi e allo sport.

Per tale ragione chiederanno al consiglio, di impegnare la giunta comunale nel promuovere iniziative socioculturali sul territorio, per favorire il contrasto all’isolamento delle persone con disabilità fisica e psichica attraverso l’accesso libero ai contesti informali di apprendimento e svago unitamente ai loro coetanei.

Un’ulteriore azione che chiederanno all’amministrazione comunale in consiglio comunale è di sposare con vigore la lotta al bullismo e al cyberbullismo del quale sono purtroppo vittime o testimoni un numero sempre crescente di adolescenti.