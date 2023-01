“Vitamina Day” appuntamento nei mercati di Campagna Amica Brindisi e Lecce. Il 28 gennaio 2023, dalle ore 9.00 Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva il primo “Vitamina Day” Nei mercati di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110/E e a Brindisi in Viale Appia 226 domani sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 10,00, sono in programma iniziative ad hoc con tutor della salute o nutrizionisti ma anche l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione, la preparazione di centrifughe e spremute a km zero e dimostrazioni pratiche con le ricette della salute fatte “in diretta” dagli agrichef.

Qui sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo che hanno già colpito centinaia di migliaia di pugliesi (24,70 ogni mille pazienti secondo i dati Influnet), spinte dal brusco abbassamento della temperatura.

“Vitamina Day” appuntamento nei mercati di Campagna Amica Brindisi e Lecce. Per l’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti sui rimedi naturali contadini contro il freddo, con la dieta antigelo per rafforzare le difese immunitarie.