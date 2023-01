Ancora due ingressi in rosa per il Taranto. Trattasi di un difensore centrale, indispensabile, vista la cessione di Granata, e di un centrocampista. Ecco chi sono.

Ancora due ingressi in rosa per il Taranto

Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive dei calciatori Giacomo Sciacca e Francesco Citarella rispettivamente dalle società Foggia e Gelbison.

Ancora due ingressi in rosa per il Taranto

Classe 1996 Giacomo Sciacca è un difensore centrale. Con la maglia del Foggia ha collezionato 49 presenze (di cui 19 nella stagione in corso) realizzando 1 rete a partire dalla stagione 2021/22. Per lui una carriera prevalentemente in Serie C con le maglie di Piacenza, Renate, Alessandria, Imolese Vibonese e, appunto, Foggia.

Ancora due ingressi in rosa per il Taranto

Nato il 17/08/2003, Francesco Citarella è un centrocampista centrale e mediano con al suo attivo 9 presenze nel campionato in corso con la Gelbison. Nel corso della sua carriera a livello giovanile ha vestito le maglie di Salernitana, Benevento, Sassuolo e Perugia.