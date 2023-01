Un asteroide sta per colpire la terra? Ovviamente no, nessun allarmismo. L’asteroide si chiama 2023 BU, è stato scoperto solo 5 giorni fa e stanotte 26 gennaio. Sorvolerà a oltre 9 chilometri al secondo il pacifico a 3.600 chilometri dalla terra. In termini astronomici sono pochissimi. I satelliti geostazionari sono 10 volte ben più lontani. Ma in passato è passata roba anche 10 volte più vicina e se anche ci centrasse, questo 2023 BU ha un diametro fra i 3 e i 9 metri e se anche impattasse, ipotizzando la che la terra fosse la nostra testa, questo asteroide è più piccoli del più piccolo degli acari.

Un asteroide sta per colpire la terra? Asteroidi così sono abbastanza frequenti e quando ci colpiscono non fanno danni. È avvenuto ad esempio nel marzo del 2022 in Norvegia e ad Ottobre in Canada con una bellissima stella cadente che non ha esaudito alcun desiderio.

In base alle condizioni meteo in Puglia, con il naso all’insù, si potrà vedere ed esprimere un desiderio, provare non costa nulla.