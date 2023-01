La nebbia agli irti colli… non è solo l’incipit della celebre poesia di Giosuè Carducci, ma può indurci a riflettere sul reale pericolo della nebbia al volante. Guidare in condizioni di scarsa visibilità può essere fatale per molti automobilisti. La prima personale regola è procedere ad una velocità adeguata alla visibilità con massima prudenza e concentrazione. In caso di nebbia fitta è opportuno lasciarsi guidare dalla segnaletica orizzontale. La segnaletica orizzontale è composta da tutte le strisce e le scritte che si possono incontrare sulla pavimentazione stradale con funzione di prescrizione o di indicazione al fine di regolamentare la circolazione di veicoli e persone. È facile perché si percorre la strada senza vederla e, a volte, immaginandola.

