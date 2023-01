Ostuni(BR) – Stroncato da un malore in strada a Ostuni. Esce dal proprio medico di base, stava apparentemente bene e non accusava malesseri o dolori. Una volta attraversata la strada, via Giovanni XXIII, una fitta improvvisa al petto: Daniele Massaro di 43 anni, crolla a terra e a nulla valgono le cure prestate dai sanitari del 118.

Sono momenti tragici. Tempestivamente viene dato l’allarme e accorrono sul posto l’ambulanza del 118 e l’automedica. Qualche minuto dopo arriva la pattuglia della polizia e un’auto dei vigili urbani.

Ostuni(BR) – Stroncato da un malore in strada a Ostuni

I sanitari del 118 si prodigano nell’effettuare il massaggio cardiaco: massaggio che viene effettuato direttamente in strada. Ma non c’è niente da fare, nonostante l’impegno che ci mettono medici. Daniele Massaro muore probabilmente, stroncato da un infarto fulminante che non gli lascia scampo.

Tutto ciò accade sotto gli occhi di una vasta schiera di curiosi che si fermano e cercano di capire cosa sta accadendo.

L’uomo era molto noto come istruttore presso una palestra locale, musicista e attivista dei Verdi.

Ostuni(BR) – Stroncato da un malore in strada a Ostuni

Sembra che l’uomo, nella serata di domenica scorsa si sia recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni per accertamenti, ma i medici lo abbiano rimandato a casa. Per le cure mediche che gli sono state prescritte, Massaro, questa mattina, si trovava presso l’ambulatorio del medico di famiglia.