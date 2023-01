Allo stadio di Barletta presunti atti vandalici

Vi abbiamo raccontato il prepartita di Barletta-Cavese dove erano scesi in campo, si fa per dire, anche i rispettiva sindaci, con inviti alla calma e con bei messaggi per la partita. Insomma, doveva essere una giornata di festa e, soprattutto, di sport. Come ormai sappiamo, il match è finito in parità. Nella pagina facebook della società del Barletta, purtroppo, si è parlato e raccontato tutt’altro. Con tanto di foto che vi riportiamo. Trattasi di presunti atti vandalici attribuibili ai tifosi ospiti, ovviamente allo stadio Puttilli”.

Allo stadio di Barletta presunti atti vandalici

Allo stadio di Barletta presunti atti vandalici

Ecco quanto comunicato dalla società Asd Barletta 1922 : “Seggiolini divelti, bagni danneggiati, pista bruciata per l’utilizzo di fumogeni. Oltre agl’atti vandalici compiuti dai tifosi ospiti nel percorso di avvicinamento allo stadio. Atti osceni in luogo pubblico, portoni e saracinesche utilizzati come bagni, oggetti lanciati sui balconi e scritte sui muri. L’Asd Barletta 1922 stigmatizza e condanna il comportamento di alcuni tifosi della Cavese. L’Auspicio è che queste azioni vengano punite duramente e che si possa ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti“.