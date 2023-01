Prisma battuta a Padova



GIOIELLA PRISMA TARANTO DOCCIA FREDDA A PADOVA: I VENETI SI IMPONGONO 3-0

La Gioiella Prisma Taranto torna dal Veneto senza punti. A Padova i padroni di casa della Kioene si impongono in tre set (25-21, 25-21, 25-20), con un ottimo Tagahashi che trascina i suoi con 18 punti, efficace anche al servizio.



Gli ionici mostrano un buon Loeppky che chiude a 21 punti, ma subiscono soprattutto in ricezione, in particolare nel secondo set quando Tagahashi mette a terra i 4 aces che decretano il vantaggio sul finale di set. Nonostante le prestazioni in posto 2 di Ekstrand e successivamente di Gargiulo che si alternano da opposti, i rossoblù soccombono con un risultato rotondo che complica la situazione in classifica.



“Bisogna fare i complimenti a loro che hanno disputato un’ottima partita – commenta il centrale della Gioiella Prisma Giovanni Gargiulo – con Tagahashi che ha fatto una sfilza di aces in battuta. Sono cose da mettere in conto purtroppo e ci sono state molte occasioni in cui avremmo potuto fare di più ma ci sono stati molti episodi in cui loro si sono dimostrati più cinici. Ho giocato in un altro ruolo anche se non è andata bene, noi ci siamo allenati tutta settimana e abbiamo fatto il possibile, sia io che Ekstrand per sopperire a questa situazione di emergenza e ognuno dà quello che può, purtroppo non è bastato”.