Cus Jonico passa a Pozzuoli

Arriva alla terza occasione la prima “W” del nuovo anno. Il CJ Basket Taranto interrompe la striscia negativa di due sconfitte da inizio 2023 facendo rispettare il pronostico e vincendo sul parquet della Virtus Bava Pozzuoli, ultima in classifica ancora a zero punti, nella sedicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, prima di ritorno.

Taranto determinata sui due lati del campo al PalaTrincone che ha saputo tenere testa all’avvio coriaceo dei padroni di casa in un primo quarto tiratissimo e giocato punto a punto fino al 16-16.



Poi a inizio secondo quarto la spinta di Corral prima e Conte dopo hanno spaccato la partita; decisivo il 21-10 dei rossoblu che poi al ritorno dall’intervallo hanno amministrato allungando trascinati da Cena e da un ottimo Piccoli in doppia cifra dalla panchina. Tutti a referto e nel tabellino i rossoblu con minuti e punti per tutti gli under Graziano, D’Agnano, Sampieri e Liace.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-CJ BASKET TARANTO 55-76

Virtus Bava Pozzuoli: Miaffo, Mehmedoviq 17, Spinelli 2, Simoncelli, Lucarelli 3, Scotto ne, Greggi 8, Thiam 7, Tamani, Cucco 15, Sirakov 3, Mutombo. All. Tagliaferri.

CJ Basket Taranto: Cena 17, Piccoli 14, Conte 12, Corral 10, Bruno 7, D’Agnano 5, Graziano 5, Sampieri 3, Villa 2, Liace 2. All. Olive.

Arbitri: Davide Valletta di Montesilvano (PE) e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (CH). Parziali: 16-20, 10-21, 14-17, 15-18.