Taranto – Niente rimborsi per i professori pendolari, stop alle lezioni. Nella facoltà di medicina Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Medicina e Chirurgia sede a Taranto, i professori di Bari pendolari non ricevono i rimborsi. I professori di Bari , che si recano a Taranto per le lezioni di chimica, microbiologia e fisiologia per il corso di laurea in Medicina, non hanno ricevuto ancora i rimborsi per le spese dei trasporti. Questo ha comportato lo stop delle lezioni, preoccupando gli studenti che devono affrontare gli esami.

