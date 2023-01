Stop per il Bari a Palermo

Il Palermo lo ha battuto per 1-0.Ha segnato Marconi all’80’. Tre punti d’oro per i rosanero che fanno un bel salto in avanti in classifica e si sistemano in zona playoff.

Il Bari resta al quarto posto, ma domani giocano tutte le altre. Il rosso a Cheddira è un’altra nota negativa della serata. In aggiornamento.