Santeramo in Colle – Il sindaco Casone azzera la Giunta comunale. Il sindaco di Santeramo in Colle Vincenzo Casone con proprio provvedimento, ha revocato integralmente e con effetto immediato questa mattina, tutte le nomine degli assessori, la nomina del vicesindaco e l’attribuzione delle relative deleghe assessorili, disposti con propri decreti sindacali, con l’intenzione di riassegnare le deleghe ad una nuova squadra.

Rilevata la complessità e l’urgenza dei molteplici problemi che richiede una nuova composizione dell’organo esecutivo, si è resa di conseguenza, la necessità di dover modificare l’assetto originario della Giunta e delle deleghe assessorili.

«Questo decreto – spiega il primo cittadino di Santeramo in Colle Vincenzo Casone – si è reso necessario alla luce dei recenti confronti di natura politica avvenuti con i rappresentanti dei partiti di maggioranza e nell’ottica di un rilancio deciso dell’azione amministrativa. Si tratta – ha continuato il sindaco Casone – di una decisione dettata dalla mera opportunità politica atta a rendere più agile l’azione politica e amministrativa del governo cittadino, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi che la nostra squadra si è posta come meta da raggiungere entro fine mandato. Tengo a precisare – ha concluso Casone – che non si tratta di un atto sanzionatorio nei confronti degli assessori ai quali, invece, va il mio più sentito ringraziamento per i tanti e gravosi sforzi profusi in questi mesi per il loro encomiabile lavoro per la nostra città e per il loro grande spirito di servizio».

A tale riguardo sono in corso interlocuzioni e consultazioni con i partiti, per rivedere in tempi strettissimi tutto l’assetto con le rappresentanze politiche, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica amministrativa che, risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Una volta completata questa verifica, il sindaco rimetterà la palla al centro, pronto a riprendere la partita con determinazione, rinnovato impegno e con il giusto entusiasmo. Provvederà inoltre alla nomina dei nuovi componenti della Giunta comunale, dandone comunicazione nella prima seduta del Consiglio successiva alla nomina e alla pubblicazione del provvedimento.