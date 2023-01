Rutigliano-Fiera del Fischietto. Gli appuntamenti del weekend. L’edizione 2023 della Fiera del Fischietto in Terracotta chiude a Rutigliano (Ba) nel fine settimana, Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio con un ricco programma.

Non solo Fischietti e gastronomia tipica nel Borgo Antico: il menù prevede anche concerti, incontri culturali e la consegna del titolo onorifico di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano 2023».

Tra gli appuntamenti di rilievo, Sabato 21 Gennaio, alle ore 11, nella Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta, incontro su «Il Fischietto in Terracotta e l’Uva da Tavola: due elementi distintivi per la crescita di Rutigliano» con Antonio Messeni Petruzzelli (Politecnico di Bari), Vito Nicola Savino (Università di Bari), Aldo Patruno (Regione Puglia), Giuseppe Dilorenzo (Architectural designer), Giuseppe Valenzano (Sindaco), Milena Palumbo (Assessore alla Cultura e al Turismo), Tonio Romito (Assessore alle Attività Produttive); modera: Vito Gallo (Politecnico di Bari).

Domenica 22 Gennaio, sempre al Museo del Fischietto, alle ore 11, l’architetto Nico Lioce presenterà un’opera del noto artista Michele Zaza che arricchirà la collezione del Museo del Fischietto; a seguire, sarà illustrato il dossier «Rutigliano Città della Ceramica», curato dai giornalisti Gianni Capotorto e Gianluca Giugno; e verrà siglato il «Patto di Amicizia» tra le città di Rutigliano e Cerreto Sannita (Benevento) con gli interventi di Lucio Rubano, vice presidente nazionale della Associazione Italiana delle Città della Ceramica; Mario Carangelo, Vicesindaco di Cerreto Sannita (Benevento); Vito Mello, Sindaco di San Pietro in Lama (Lecce); Michelangelo Depalma, Assessore alle attività produttive di Terlizzi (Bari); Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie (Taranto); Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano.

Sempre Domenica 22 Gennaio, alle ore 18 nel Museo del Fischietto, si svolgerà la cerimonia di conferimento del titolo onorifico di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano 2023» al regista Pippo Mezzapesa, il cui ultimo film «Ti mangio il cuore» con Elodie e Michele Placido ha riscosso notevole successo di critica ai recenti festival del Cinema di Venezia e Roma e di pubblico nelle sale italiane. Mezzapesa succede nell’incarico a Lino Banfi; il titolo di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano» è stato conferito in passato, tra gli altri, a Gabriella Carlucci, Michele Mirabella, Toni Santagata, Sergio Rubini, Anna Falchi, Vittorio Sgarbi, Antonio Decaro, Dario Vergassola.

Spazio anche la musica:

Sabato 21 Gennaio , dalle ore 17 , concerto itinerante della Banda “Fare Musica” di Rutigliano; dalle ore 18 , nell’atrio di Palazzo Moccia , atmosfere celtiche con il concerto dei Keltica ; alle ore 20 , in Piazza Colamussi concerto folk del Gasparro Quartet Acustic Folk Music , in Piazza XX Settembre concerto jazz del Satchmo Legacy Trio

Domenica 22 Gennaio, alle ore 10, in Piazza XX Settembre, Matinée Musicale con il Gran Concerto Bandistico «CITTÀ DI RUTIGLIANO» diretto dal m° Gaetano Cellamara; in serata, alle ore 20, in Piazza Colamussi concerto jazz del Satchmo Legacy Trio, in Piazza XX Settembre concerto folk del Gasparro Quartet Acustic Folk Music.

In programma anche eventi sportivi, con il 16° Torneo Nazionale Minibasket «Fischietto in Terracotta di Rutigliano» e la 4^ Ciclo-Passeggiata «Rutigliano Fischia e Pedala».

E ancora: Artisti di Strada, Laboratori di argilla, Videomapping sulla Torre Normanna «La Torre racconta…»,Dj Set, Visite Guidate.