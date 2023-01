LECCE – Riscontrate violazioni nei confronti di 19 distributori di carburante. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno svolto 47 accertamenti nei confronti di impianti di erogazione di carburante nella provincia salentina. Il controllo dato dai rincari dei costi dei carburanti. Riscontrate violazioni nei confronti di 19 distributori stradali per omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati. Inoltre per mancata esposizione dei prezzi per tipologia di erogazione.

Nei confronti di un gestore è stata ipotizzata anche la frode. Il rappresentante legale del distributore è stato denunciato. Nell’esercizio del commercio, i campioni di diesel prelevati contenevano una quantità d’acqua oltre i requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa.

Infine i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno eseguito un controllo nei confronti di un automezzo che trasportava 17 contenitori di G.P.L. È stato accertata la mancanza di regolare collaudo delle bombole. Nel controllo del territorio, all’interno di un deposito, non dichiarato, sono state rilevare ulteriori 15 bombole piene (pari a 185 Kg di G.P.L.) e 26 bombole vuote per una capacità complessiva di accumulo di quasi 400 Kg. Sono state sequestrate perché tutte prive dei requisiti minimi di sicurezza. Il rappresentante legale della società è stato denunciato.