Altamura-Beppe Convertini presenta Business Day

Altamura (BA)-Beppe Convertini presenta Business Day Ideato e organizzato da Marina Angelastro BUSINESS DAY è il primo FORUM delle ECCELLENZE, il più importante evento formativo con i LEADER assoluti di Management e Personal Success.

Attraverso una scrupolosa selezione di Networking EXCELLENT, i Relatori invitati al BUSINESS DAY 2023 si alternano sul palco del Teatro Mangiatordi per svelare l’ottimizzazione dei processi aziendali, i successi raggiunti e le strategie del futuro.

Il SUMMIT delle MENTI BRILLANTI che va in scena il 26 gennaio presso il Teatro Mangiatordi alle ore 19 (ingresso libero), ogni anno dà valore alle Eccellenze Imprenditoriali, Agroalimentari e Scientifiche. E, per la prima volta, dietro l’egida del Presidente Onorario Avv. Gianni Moramarco, AlGraMà propone il suo aulico Testimonial, incantatore di Millenials e Boomers: il Dottore in Teologia Pastorale e Liturgista Don Vincenzo Lopano.

Approfondendo le tematiche più rilevanti per chi fa BUSINESS (Marketing, Strategia Aziendale, Persuasione, Leadership, Management, Salute, Ricerca Scientifica e Crescita Personale), il tema del BUSINESS DAY 2023 è:

Congresso Internazionale “SCIENZA ed ETICA del CIBO”, Progetto ERASMUS & Igor Vitale International.

Alla conduzione della quarta edizione del BUSINESS DAY l’anchorman più amato dagli italiani, campione assoluto di ascolti con Linea Verde ogni domenica alle 12.20 su RAI 1: BEPPE CONVERTINI.

Offrendosi come propulsore per una creativa e rivoluzionaria visione di sviluppo, BUSINESS DAY 2023 è la più illustre Rete di Relazioni in grado di far interagire, attraverso una moderna e capillare progettazione, le più auliche conquiste personali e finanziarie.

Le relazioni incrociate progettate da Networking EXCELLENT, dimostrano quanto i Leader di ogni settore creino realtà uniche e preziose per un affollato pubblico richiamato ogni anno dal SUMMIT delle MENTI BRILLANTI, la più attesa evoluzione scenica di Storytelling.

Grazie ai Fluenti Investitori (Gold Partner) la Founder Marina Angelastro affronta la competizione globale e allarga i propri orizzonti. I Relatori, anche in questa edizione, escono dalla ormai superata logica individualistica per mettersi insieme, fare squadra, condividere risorse e competenze verso un unico obiettivo: REALIZZARE NUOVE OPPORTUNITA’ di FORMAZIONE e di CRESCITA.

BUSINESS DAY è ispirazione, vitalità ed entusiasmo in grado di esprimere ottimizzazione delle proprie inestimabili capacità professionali e creare avanguardistiche condizioni di innovativo sviluppo competitivo.

In esclusiva per il SUMMIT delle MENTI BRILLANTI gli illustri Relatori condividono con i partecipanti:

Esperienza – Concretezza – Abilità – Leadership