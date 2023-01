Torre a Mare avrà il suo ‘Parco per tutti’. Dopo il via libera della giunta al progetto esecutivo del ‘Parco per tutti’, a Torre a Mare, Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha voluto fortemente presenziare per il via dei lavori. Con un post su Fb lo stesso Sindaco ha spiegato come l’approvazione in giunta rappresenti l’ultimo passo “per arrivare a pubblicare la gara dei lavori con l’obiettivo di far partire il cantiere entro il prossimo autunno”. Si tratta di un giardino pubblico che sorgerà su un’area di circa 6.000 mq, tra via Mazzini e il lungomare Duca degli Abruzzi, collegata alla costa attraverso un sottopasso pedonale.



“Nella progettazione – ha spiegato Decaro – si è cercato di rispettare il più possibile lo stato dei luoghi assecondandone il percorso naturale, attraverso le sistemazioni a verde e la realizzazione di camminamenti naturali che conducono nel parco e lo collegano direttamente a mare. Saranno realizzate delle aree giochi per bambini, percorsi sportivi e piccoli ambienti dedicati alle attività dei cittadini più anziani, così che questo luogo possa essere vissuto da tutti per tutto il giorno. La piazza verde centrale accoglierà essenze tipiche del nostro territorio, un manto erboso e arredi urbani che ne faciliteranno la frequentazione e l’utilizzo”.