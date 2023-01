Il Lecce e le magie di Corvino. Ormai non si parla d’altro. Il Lecce che sta sbancando in serie A, non è per caso. Il Direttore Corvino, già capace di altri miracoli, vedi a Firenze, ha costruito, insieme alla società, una squadra di tutto rispetto che sta facendo paura alle grandi del campionato.

Il Lecce e le magie di Corvino

La Gazzetta dello sport, ha le idee chiare sul valore attuale della rosa dei salentini. Gli indiziati, se così si può dire, sono Baschirotto, Gonzales, Hiumand e Gonzales. Super-osservati dalle grandi italiane ma anche in buona parte del resto d’Europa.

Trattasi di plusvalenze incredibili. Per esempio, Gonzales, che aveva un valore di 1.000.000 di euro, oggi vale 15.000.000. dopo meno di un girone di andata in serie A. Strefezza ha raddoppiato il suo valore, da 5 a 10 milioni. Baschirotto, autore del gol al Milan, oggi vale 10 milioni. Pensare che, all’inizio di campionato, costava quanto un calciatore di terza serie, solo 300.000. Chi ha superato ogni aspettative è stato Hjulmand. Ovviamente è schizzato anche il suo valore, da 3 a 20 milioni!

