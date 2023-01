Bari – Aggressione al Madonnella nel 2010, condannato 47enne

Bari – Aggressione al Madonnella, condannato 47enne. La Squadra Mobile di Bari ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Bari, un 47enne condannato in via definitiva a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Per l’uomo, un senza fissa dimora, si chiude con una condanna definitiva, ad anni 7, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, una vicenda che lo vide protagonista nel novembre del 2010, allorquando, con un martello ed un forcone aggredì, nel popoloso quartiere Madonnella, due uomini, provocando al primo lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, ed al secondo lesioni per 5 giorni.

Dopo l’aggressione, si barricò in casa, all’epoca ne possedeva una, e dal balcone lanciò diversi oggetti sulle persone che sostavano per strada, incuriosite per l’accaduto.

Il pronto intervento degli agenti della sezione “Omicidi” della Squadra Mobile di Bari consentì la rapida soluzione della vicenda con l’arresto in flagranza del predetto.